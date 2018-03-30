服完半年社會勞動役又主動做4年 他要當「終身勞動人」

盧記雜貨舖老闆盧進寧（左）與太太張燕頻，捐贈基隆市身心障礙福利服務中心100組手指滾動按摩器及健康拍。（記者林嘉東攝）

2018-03-30 16:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕「要不是有社會勞動人制度，不會有現在的我！」盧記雜貨舖老闆盧進寧，4年前染毒被逮，受惠社會勞動人制度，讓他可以不用坐牢，他服完半年社會勞動役後，加碼做到現在；他笑說：「我會一直做下去，成為終身勞動人！」

社會勞動役

盧進寧在事業有成後，今天上午捐贈100組價值1萬多元的手指滾輪按摩器與健康拍給基隆市身心障礙福利服務中心，幫助更需要幫助的人。

盧進寧是在2014年底染毒，被法院判處2月徒刑。基隆地檢署考量他初犯，與太太張燕頻經營的盧記雜貨舖才剛剛起步，讓盧易服社會勞動，代替入監服刑；盧花了半年時間服完社會勞動役。

盧說，他真的很感謝檢察官，讓他可以不用坐牢，邊經營事業，邊易服勞役，萬一他入監服刑，盧記雜貨舖經營不下去，也就不會有今天的他。

盧指出，他服完半年社會勞動服務後，只要有空就到更生保護會基隆分會報到，跟著分會關懷身障等需要幫助的市民。

更生保護會基隆分會主任蔡宜芳笑說，盧進寧是她所見過社會勞動人中，唯一服「勞役」期滿後還主動要繼續服「勞役」的勞動人，4年來未曾間斷。

蔡宜芳說，盧期滿之後，主動上門要當更保的志工，還跟著社會勞動人一起清掃社區、撿垃圾、修剪花木，做得比易服勞役還認真，真是不容易。