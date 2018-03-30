金錢豹酒女酒駕撞死麵包師傅 一審判9年半

2018-03-30 16:33

［記者楊政郡／台中報導］金錢豹顏姓酒女去年11月13日酒後駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的陳姓麵包師傅後逃逸，因顏女已有多次酒駕紀錄被吊銷駕照，擔心肇事要坐牢，竟換位子到副駕駛座，並由同車2名友人協助湮滅證據，3人一併被起訴，下午一審判顏女9年6月徒刑，雙方都沒有人出庭聆判，林姓與李姓男子涉嫌協助顏女肇逃部分均無罪。

據了解，顏女106年5月因酒駕肇事被吊銷駕照（與被害人和解，但賠償金仍未給付完全），106年11月13日在烏日區租屋處拉K（3級管制毒品），再到台灣大道金錢豹酒店4樓上班，與客人喝了威士忌酒後，14日凌晨1時駕賓士車返家，途中在西屯路口闖紅燈撞上當時騎機車下班的陳姓麵包師傅，陳某送醫不治。

顏女肇事後未停車，反而繼續往前並轉進入甘肅路，因強烈撞擊造成白色賓士車拋錨，同車的林、李兩男竟協助顏女湮滅刑事證據，讓顏女坐到副駕駛座，兩男在後推車，把車推進長安路巷內，企圖先藏匿肇事車輛等風聲過後再處理。

檢方從路口監視器發現上述事實，目擊者證稱肇事駕駛是女性，顏女後來才坦承當時是她開車，警方進行酒測，酒測值竟高達0.46毫克，檢方依公共危險致人於死及肇事逃逸等罪起訴顏女，林、李2男依湮滅刑事證據罪起訴。

此案審理期間，顏女為了獲得交保，曾向法官表示願意把孩子過繼給陳家，她會賣房賣車賠償，但被害家屬認為她是在演戲，都不領請。

法官下午宣判顏女公共危險致人於死部分，累犯判7年6月，肇事逃逸判2年8月，合併執行9年6月。

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