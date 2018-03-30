包包掉了沒人要？原來內藏毒品

2018-03-30 15:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅19歲的邱姓男子，開車載著蔡姓女友共3人要去吃喝玩樂，卻在北屯區遇到台中市警局保安大隊特勤中隊，員警提醒他們要繫上安全帶，卻意外發現車旁地面有一個包包，詢問是誰掉落包包，1男2女都猛搖頭，蔡女突然說「不是我的」，員警更是起疑，檢視裡面有毒品與毒咖啡，邱男見難以脫身，承認是他的包包，他遇到警察時，趕緊教唆蔡女丟掉，卻仍被警方查獲，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

中市警局特勤中隊調查，19歲邱男，25日晚間開車先載蔡姓女友（19歲），與另一友人劉姓女子（35歲）會合，要去唱歌開趴，行經北屯區文心路四段，因未繫安全帶，保安大隊特勤中隊攔停盤查，提醒他們要繫上安全帶，3人下車出示證件後，警方卻看見車旁地下有一個包包，警方誤認為是這3人下車時不慎掉落，遂好心提醒「包包掉了，這是誰的包包？」。

警方好心詢問，卻見3人不講話，不斷猛搖頭，蔡女突然說「不是我的包」，讓員警更起疑，檢視發現包包內藏有K他命26.83公克、惡魔咖啡包9包與梅錠等毒品。

邱男自知法網難逃，坦承毒品是他的，他說，遇到警方盤查，一時緊張害怕，指使蔡女趁下車之際，把裝有毒品的包包丟掉，沒想到還是被眼尖的員警查獲，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆