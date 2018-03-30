相機奇幻漂流記 日女大生今視訊小朋友 約6月淨灘

宜蘭縣岳明國小師生，今天透過視訊與日本女大生椿原世梨奈相見歡。（記者江志雄翻攝）

2018-03-30 15:44

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣岳明國小師生到海邊淨灘，撿到2年多前日本女大生椿原世梨奈在石垣島遺失的相機，讓「大海漂來的相機」找到主人，也牽起一段情緣，雙方今天過網路視訊相見歡，相約6月一起到宜蘭淨灘。

岳明國小27日辦理淨灘，五年忠班學生何兆恩撿到一台相機，打開潛水盒蓋，裡面的相機功能完好如初，最後拍攝日期2015年9月7日，記憶卡裡照片多是日本石垣島街景，研判遺失地點在蘇澳鎮姊妹市石垣島，已遺失900多天，在海面漂流250公里。

五年忠班導師李公元把訊想貼上臉書，28日晚間便與失主椿原世梨奈取得聯繫，她預定6月來台領取相機，並向岳明小朋友致謝，這樁相機漂流記意外牽起友誼的橋樑。

在日本富士電視台協助下，椿原世梨奈今天透過網路視訊與岳明國小五年級忠班師生相見歡，她頭一句話就說，「大家好，謝謝你們撿到我的相機」！此話一出，現場響起歡呼聲。

李公元和學生詢問說，「當時如何將相機弄丟？」，椿原世梨奈回答，2年多到石垣島海域潛水，隨行朋友氧氣瓶出問題，她為營救同伴提前上船，相機掉進海裡遍尋不著，想不到竟漂到台灣宜蘭海邊，被淨灘小朋友發現。

小朋友再問她，「6月來台領取相機，是否要跟著我們去淨灘，日後若赴日旅遊，願意擔任嚮導嗎？」椿原世梨奈說，如果如期赴台，偕同岳明國小學生，前往撿到相機的海邊淨灘，岳明小朋友若赴日參訪，她會抽空陪同，善盡地主之誼。