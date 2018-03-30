雄警通報市府局處裁罰 「第三方警政」擴大打擊犯罪

2018-03-30 16:12

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府為展現市府團隊除暴決心，從去年起運用「第三方警政」策略，由警方查訪轄區內幫派聚合、毒品等治安顧慮場所，另通報經發局、工務局等主管機關行政裁罰，透過橫向聯繫擴大打擊犯罪，斷其犯罪金源，達到「向上溯源、向下刨根」壓制犯罪，成效斐然。

高市警局指出，運用跨機關合作的「第三方警政」策略，警方責成各分局員警就轄內「幫派組合圍事或投資經營」、「易滋生毒品犯罪」及「其他有治安顧慮」之營業場所，結合市府各局處主要是針對行政不法執行罰鍰、停業、歇業、撤照及強制拆除等行政措施。

警方表示，從106年迄今，已見顯著成效。106年上半年率先就本市經常發生毒品案件場所加強查緝，並移請各局處行政裁罰，共計裁罰新台幣41萬元，涉毒情節最重大之「亞曼尼汽車旅館」則予廢照處分；復自106年11月起，擴大查緝範圍至其他易生犯罪場所。其中，仁武邱姓男子利用宮廟掩護暴力犯罪的不良聚合亦被瓦解，警方起獲3把制式手槍、58發子彈。

截至今（107）年3月，高雄市政府團隊針對營業場所負責人或使用人，共計開立罰鍰13件新台幣84萬元、命令停業5件、勒令歇業4件、廢止營業登記及撤證3件。期藉運用「第三方警政」之打擊犯罪力度，全面壓縮毒品犯罪、幫派依附、寄生及治安顧慮營業場所之生存空間，並阻斷牟取不法利益之管道。