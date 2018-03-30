情侶吵架怒燒床墊 女子被男友丟包火場險送命

2018-03-30 14:39

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，新北市永和區福和路發生火警，警消獲報到場時，發現一名26歲張姓男子蹲坐在門口，經詢問才發現，原來張男跟27歲許姓女友吵架，後房內的床墊就不明原因燒起來，火舌竄起後張男丟下女友逃出，目前兩人皆送醫，許女經救治後暫無生命危險。

警消到場時，張男情緒相當不穩，坐在家門口，一見到警消就說「我女朋友還在上面」，張男自己逃出，許女則被火勢困住，最後躲在更衣室待援，警消到場撲滅火勢後救出許女，但許女意識不清，目前已送往耕莘醫院救治，另外張男也因鼻孔有碳粒送醫檢查。