馬公劉姓夫婦倒會捲走6千萬 被害人按鈴控告

2018-03-30 14:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在馬公市的劉姓夫婦，30年長期招攬互助會員，一向信譽平穩，近來卻突傳惡性倒會，夫婦2人避不見面，初估金額約6千萬元以上，牽連4、50個家庭，被害人串聯組自救會，除向警方報案外，今日並向澎湖地檢署按鈴控告。

根據了解，劉姓夫婦平日以賭博為業，居住在馬公市銅山館廟旁，長期招攬互助會會腳，30年來都未傳出問題，但本月15日劉妻宣稱生病前往台灣就醫，3月19日丈夫還出面收會錢，隨後2人就不見蹤影，電話也不接，聽說已逃亡台灣，分別藏匿在台南、高雄兩地。

被害人表示，劉姓夫妻在澎湖以賭場為業，夫妻生活很享受、住好的、用好的，而且兒子、女兒、媳婦、女婿也都有正當的職業，雖然債不及子孫，但被害人們透過其子女找人，竟被劉氏夫妻女兒嗆聲要提告毀謗，感嘆真是世道變了，因此希望透過司法途徑討回屬於自己的血汗錢。

根據自助會統計，受害人估計約有4、50人，光是150萬以上就有10餘人，其餘2、30萬比比皆是，不少人被冒名標會，有一會剩下2個會結束，竟有16個人要標尾會，甚至也有人直接借劉姓夫婦2、300萬現金，總數達6千萬以上；更有人指控劉姓夫婦過年贏錢及聚賭抽水錢近千萬元，才有落跑資金，名下的公寓也已售出過戶他人。