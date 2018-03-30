男嬰手腳遭拗斷 醫師：力道等同拗斷2雙竹筷、疼痛指數7、8分

苗縣男嬰手腳骨遭拗斷， 醫師表示約等同拗斷2雙竹筷力道；圖為示意照。（記者彭健禮攝）

2018-03-30 14:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣4個月大男嬰四肢骨頭，都遭生父徒手拗斷一案，震驚社會。苗栗市大千醫院骨科醫師蔡旻虔表示，案童為四個月大的嬰兒，骨頭不若成人般堅硬，約施等同拗斷兩雙竹筷的力道，即會斷裂，但他也驚怒斥「怎麼可以這樣？」

蔡旻虔說，案童尚有長足的發育空間，受到如此傷勢，恢復情形會較成人佳；據檢方的起訴書內容描述，男嬰目前有左手、左腳外翻情形，他認為若外翻角度沒有超過90度，仍有復原的空間，但若骨折處是接近關節，難度較高；像前總統陳水扁，也有手掌外翻情形，外觀可能不好看，但不影響功能性。

不過，蔡旻虔得知此事件時，驚怒不已，認為「怎麼可以這樣？」以疼痛指數滿分10分來說，骨頭遭人拗斷的疼痛指數，約是7、8分，更遑論僅是個小嬰兒。

大千綜合醫院精神科醫師何仁琦說，因為嬰兒年紀尚小，對遭受外界迫害的認知也尚不清楚，待多年成長後，也大概不會有記憶殘留；如果嬰兒的傷恢復了，應該不影響他未來的心理發展。但要注意的是嬰兒所處的生長環境，如果父母親都持續使用暴力、責罵方式教育，就會影響小孩身心健康。