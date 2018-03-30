吸吮少女酥胸舔私處 變態教練掰稱「能讓空手道變強」

2018-03-30 14:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名邱姓空手道教練被控以感覺15歲少女「呼吸是否正確」為由，趁機撫摸少女胸部，還以手指逗弄及吸吮少女酥胸，及命少女張開雙腿，聞、舔少女陰道分泌物，誆稱「是為讓空手道變得更強」新北地院今依加重猥褻罪，判這名變態教練有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，打零工的邱男教導女兒空手道，少女透過邱男的女兒認識邱男，2015年起接受邱男教導空手道，每週到邱男住處上課1次，未料邱男竟對少女起了邪念，2016年3月至12月間，邱男以感覺少女「呼吸是否正確」為由，藉機撫摸少女胸部並以手指逗弄，還以要「專注練習」為由，矇住少女雙眼，吸吮少女乳頭，以及命少女換上女兒制服裙子，躺下張開雙腿，脫去其內褲，撫摸少女下體，及聞、舔少女陰道分泌物。

少女害怕地將雙腳併攏並拼命往後退，表示抗拒不願意，邱男竟稱「這都是為了讓妳的空手道變得更強」，並命少女「不要跟別人說」，少女信以為真，加上因好勝心強，想在比賽中得名，所以持續到邱男住處上課，直到少女再也埋藏不住心中秘密，告訴學校老師，邱男惡行才曝光。

審理時，邱男坦承猥褻犯行，辯稱當時少女已滿16歲；但邱男女兒與少女同齡，足證邱男知道2016年間少女仍未滿16歲，又少女父母證稱，少女談起此事常哭泣，案發前也開始對邱男態度冷淡，變得不太願意練習，邱男也曾傳訊要求少女刪除兩人訊息避免被誤會，法官因此不採信邱男辯詞。

法官痛批，邱男利用少女對他的信任與尊重，做出猥褻之事，對少女心靈造成難以抹滅陰影，且犯後無悔意，判他徒刑1年。