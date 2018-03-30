男嬰受虐案 苗縣社會處：施暴父親子疏離

2018-03-30 13:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣4個月大男嬰四肢骨頭，都遭生父徒手拗斷一案；從救治的醫護人員、偵辦的檢警、協助輔導的社工人員，都憤慨、痛心不已，只差沒有爆粗口。苗栗縣政府社會處表示，男嬰於就醫當天，即由縣府緊急安置，現由寄養家庭照料；男嬰經醫治已逐漸康復，但左手、左腳仍有外翻的情形，尚需接受復健治療。

縣府社會處指出，男嬰的雙親年齡僅21、20歲，是年輕爸媽，不僅對於自身生活，有許多要學習之處，連經濟獨立自足，都是挑戰，更遑論身為人父人母後，所需面對的重要責任與課題。

社會處表示，以案童的父親為例，於身為人父前，曾因犯錯入監服刑，也因此，使得案童的祖、父之間的親子關係，不若一般正常家庭般互動、聯繫、協助般緊密。在此情形下，案童的雙親在面臨嬰兒照料時，也不懂得或拉不下臉請求幫忙。

檢方表示，所以，案童雖與雙親、祖父母同住一棟透天厝，但案童與雙親居住在3樓房間，案童雙親鮮少與家人互動，案童父親工作返家，就逕自回房，「就像住旅社般」。

社會處表示，照顧小孩不是件容易的事，縣內也設有3處「家庭支持服務中心」，只要人父人母在育兒上，遇到任何困難，都可提出協助；中心不僅有親子、育兒教育的課程與諮商，甚能提供物資、金錢的協助。