失婚男開車割頸自殺 痛到向警求救

施男割頸流滿血，痛得到派出所向員警求救，員警通報救護車救援。（記者湯世名翻攝）

2018-03-30 13:27

〔記者湯世名／彰化報導〕好痛！彰化縣39歲施姓男子疑因與妻子離婚，心情不佳，今天開車途中越想越難過，竟在車上持刀割頸自殺，割到一半卻痛到大叫，脖子噴血，自己嚇得趕緊開車到派出所向員警求救，員警見施男脖子流血一度以為其遭砍殺，趕緊通報救護車將他火速送醫，所幸救回一命，施男直呼：「下次不敢了！」

和美警分局調查，施男今天清晨6時開車途中，突然持刀朝自己脖子割，試圖割脖子一圈，不料才剛割右頸噴出血來，施男就痛得停手並大叫「好痛」！立即驅車到和美警分局大霞派出所求助，一進入派出所即向值班台的警員說：「拜託幫我叫救護車！我的脖子流血了。」

員警看見施男頸部流血，衣服上都是血跡，一度以為是兇殺案，施男遭人砍殺，經詢問後才知是他自己割的，立即通報救護車。施男向警方吐露心聲說，他是因為感情因素，想不開才會在車上自殘，後來想開了，不想讓家人、鄰居知道，才開車來派出所請警方把他送醫。

員警得知後當起張老師開導，並緩和施男情緒，避免他再度想不開，等救護車抵達後，立即協助將他送醫急救，所幸未割到頸動脈，搶救後救回一命。

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