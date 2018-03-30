包庇賭場洩漏查緝情資 新北2警被判刑

2018-03-30 12:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕原新北市海山分局偵查佐陳泰元（改調板橋分局）被控包庇轄區麻將賭場，又為浮報績效而持有改造槍枝及洩漏民眾個資，新北地院今依公務員包庇圖利聚眾賭博等罪判他徒刑4年6月，其中6月得易科金；江翠派出所警員陳智煜（改調警備隊）涉洩漏查緝情資予業者，遭判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，2014年間，陳泰元因友人介紹認識當舖業者高建勳，2015年起，原本在板橋長江路二段經營「金滿當舖」的高男，因營業狀況不佳，開始「轉型」開麻將場，高為了避免賭場被查獲，透過陳泰元獲得賭場臨檢情資及員警登門訪查時「就說是1桌麻將，普通朋友來消遣的，沒有抽！」以應對。

2015年10月1日，陳泰元妻子不滿老公流連賭場，憤而檢舉有警察在「金滿當舖」聚賭，當時在派出所值班台的陳智煜窺見內容後，研判涉案警就是陳泰元，加上因李姓女友常在該賭場賭博而認識高男，竟透過李女傳訊給高男：「看手機！看手機！」洩漏臨檢訊息。

此外，陳泰元為爭取槍砲彈藥刀械管制條例案件績效，請綽號「德哥」的周姓男子上繳，希望以「撿獲」方式辦理，但被周男拒絕，陳因此將槍支藏匿於家中；另陳男還應兩名友人要求，洩漏民眾個資、車藉資料。

審理時，陳泰元辯稱，沒事先通知業者臨檢確切時間，行為非積極包庇賭場；陳智煜也否認包庇，指稱只是提醒女友不要去賭博，但因業者對犯行坦言不諱，加上監聽譯文顯示陳智煜有打給高男，但高沒接，因此不採信兩人供詞。

而檢方另還起訴陳泰元收取業者11萬3100元賄款及營利賭場等，涉犯違背職務收受賄賂等罪，法院認定罪證不足判無罪。