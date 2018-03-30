航警網上發表評論被檢舉 檢方認憲法保障言論自由不起訴

2018-03-30 12:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕任職於航空警察局的50歲劉姓員警，被黃姓男子透過警政署長信箱檢舉，分別在去年3月及9月間，在個人臉書留言「動手打人不文明，別太衝動！先塞兩顆曲棍球到段宜康屁眼裡」、「九槍嫌少嗎？要你是那外籍移工我兩彈匣子彈全賞您！討噓」等，今桃園地檢署偵結，檢方認憲法保障言論自由且劉男涉犯恐嚇危害安全罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢方偵訊，劉男坦承發表言論，但否認有恐嚇之意，聲稱自己是因為立法委員段宜康曾在公開場合承諾願吞下曲棍球，在個人臉書發表的評論「是針對新聞為戲謔、情緒性發言，沒有恐嚇段宜康的意思」。

劉男也向檢察官喊冤，針對9月份的發言「只是留下玩笑話」！因為他認為該逃逸外勞已有攻擊警察的行為，但不滿發文的人對警察開9槍的制止行為有質疑，回覆的動機僅是出於社會長期對警察的不公，覺得此事可被討論，強調自己不知道發文的人是誰、住哪裡，沒有要威脅發文者，更不可能有危害的舉動，對於此事「會深切檢討」。

訊後，檢方認為，劉男在3月1日發表的言論只是在回應公眾人物韓國瑜發表「當年重摑阿扁因阿扁說『養榮民等於養豬』的新聞議題，且立委段宜康曾就立委林滄敏涉有詐領補助款項一事，公開發表「如果不是事實，段宜康就當眾把一顆曲棍球吃了」等言論，屬於大眾所知事實，劉男稱就新聞事件抒發情緒，並非無稽之談，且言論屬個人主觀評價，並受憲法言論自由保障，即便有情緒性字眼，也僅是表達對該公眾人物評價，難認劉男有何加害生命、身體等使段宜康心生畏懼的任恐嚇意圖。

針對劉男9月2日發表的新聞評論，檢方則認為，劉男身為警務人員，在回應「警員擊斃逃逸外勞」的留言確有不當，但劉男只是以假設語氣留言，可見劉男無對王男有恐嚇之意，且他僅針對過去已發生的事實，假設自己為當事人的立場發表意見，客觀上此行為不會使王男生活陷入危險不安，並不構成威脅；訊後，檢察官認定此案並無積極證據認定劉男涉犯恐嚇危害安全罪嫌， 予以不起訴處分。