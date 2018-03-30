7日偵破一銀盜領案 李彥霖獲推舉角逐國際檢察官獎

台北地檢署檢察官李彥霖（左）獲推舉角逐國際檢察官獎。（資料照）

2018-03-30 12:29

〔記者吳政峰／台北報導〕2016年第一銀行遭盜領8000多萬元，承辦的台北地檢署檢察官李彥霖7日內就破案逮人，為全球受害的30幾個國家中最快的，效率奇佳，檢察官協會審議後，認為他近年辦案績效優良，上星期正式推舉他角逐國際檢察官獎，另名增額推舉的為台中地檢署檢察官張時嘉。

檢協會日前委請各地檢署提報優良檢察官，台北地檢署提報李彥霖檢察官、新北地檢署提報王正皓主任檢察官、士林地檢署提報許恭仁檢察官、桃園地檢署提報林劭燁檢察官、台中地檢署提報張時嘉檢察官、台南地檢署提報李駿逸檢察官、高雄地檢署提報鄭益雄檢察官，共有7位檢察官代表各地檢署參與評選。

按往例，我國只能從中推舉一人參與角逐國際檢察官獎，但檢協會常務理監事上星期票選後，認為前兩名的李彥霖與張時嘉在工作表現上非常卓越，因此今年度決定推舉李、張二人角逐國際檢察官獎。

犯下一銀案的國際駭客集團，肆虐全球30幾個國家，初估所得300億元，李彥霖與警、調聯手偵辦，7天內就破案，還攔下9成贓款，為受害國中最速；他也曾偵破香港富商黃煜坤綁架案，以及鴻海老臣廖萬城的錫條索賄案，績效斐然。

張時嘉則在去年親自帶領警、調跨海到多明尼加辦案，破獲龐大的電信詐欺組織，扣得1億5000萬元，共在台、多兩國逮捕37人，為我國史上首次有檢察官帶隊跨國辦案、攻堅，績效優異。