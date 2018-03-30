20多年老賓士 行進間冒火燒成廢鐵

2018-03-30 12:34

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日清晨6時許驚傳火燒車事故，76歲黃姓男子開車行經新莊區17號越堤道時，發現車頭引擎室開始冒出濃煙，他連忙下車查看，孰料，車輛竟突然冒火，整輛車頓時陷入火海，警消到場後趕緊射水灌救，但車輛仍被燒成廢鐵，所幸未造成人員傷亡。

黃男向警消人員表示，該輛賓士車已是20多年的老車，但都有定時保養，今日上午準備開車去換輪胎，中途間發現車輛發出怪聲，他下車察看時車輛突然起火燃燒，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。