小王勾上人妻沒錢賠 行竊失風沒收400百萬房產

2018-03-30 11:56

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子勾上人妻，被對方老公抓姦在床，不得不簽下本票賠償綠帽損失，但因無力償還，只好動手行竊，光在桃園就偷了23戶、約400萬元，落網後辯稱只偷了40萬元，不過被害人指證歷歷，檢察官遂向法院聲請扣押房產396萬元，對此，桃園地檢署主任檢察官邱文中30日透過台灣司法人權進步協會表示，沒收新制上路後，只要被害人能夠明確指出遭竊的財物為何，亦可沒收。

該名小王2017年5月到9月間，從新竹到金山四處爬窗、破門侵入住宅行竊，遭逮經羈押後，各地警察紛紛借提查案，其中在桃園就至少偷了23戶，他辯稱遭抓姦財產被查封、母親須就醫才犯案，實際取得財物僅40萬元，其他都丟掉了。

小王被依竊盜罪判刑6年6月，並沒收犯罪所得新台幣396萬元，偵查中亦已扣押其不動產，所以後續被告仍須面對其財產的拍賣執行。

邱文中解釋，為了避免任何人坐享犯罪所得並遏阻犯罪誘因，刑法第38條之1明定因實施犯罪而直接取得之物（如竊得的贓物）、其變得之物（如變賣贓物所得款項）或財產上利益（如占用他人房屋之使用利益）及其孳息（如利息或租金），均應沒收，且擴大沒收之主體範圍，除沒收犯罪行為人取得之犯罪所得外，第三人若非出於善意之情形，因而取得犯罪所得時，亦可沒收，避免該第三人獲利。

邱文中表示，沒收新制僅需釋明其合理之認定依據即可，只要被害人能夠明確指出遭竊的財物為何，並經過被告自白在案即可，本案小王雖辯稱僅實際取得其中3，40萬元財物，但實務上仍會向小王追徵全部贓物替代價額。

邱文中以小王例子為借鏡，呼籲民眾切勿以身試法，否則像小王雖然辯稱實際所得僅3，40萬元，卻遭全額查扣將近400萬元財產，審理中仍持續羈押，將來面臨漫長刑期，得不償失。