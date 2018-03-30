獨家》罕見判決！吳敦義寓所維安特勤 不得趕走醉客

2018-03-30 11:50

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨主席、前副總統吳敦義「和平寓所」的維安特勤員警，前年考量吳將返回寓所，因此勸離參加喜宴、卻酒倒在該大樓一樓電梯口座椅的林姓賓客，並與他發生爭執，林男脫口辱罵員警三字經，被依妨害公務送辦，一審判3月徒刑，不過高等法院認定林男並無安全顧慮，且已泥醉，特勤員警無權強制林男離開，今改判無罪定讞。

這是司法機關首度對正、副總統專屬的維安特勤，做出不應任意驅離民眾的重大判決。判決甚至指出，當時曾姓員警等人將林男架起並上銬，已違反相關警察執行勤務的規定，國安局特勤中心、相關軍警混合的聯合任務編組應避免再發生這不必要的衝突事件。

高院也指出，警察維護治安是以「保障人權」為目的，雖認同現任、卸任正、副總統維安的重要性，但應考量管制手段和目的符合比例原則，對於泥醉而沒有危安顧慮，或沒有發生危險者，應坦然視之，或採取較柔性作為，「不應動輒以維安、特種勤務之名，對民眾採取驅離等強制手段」。

此案是前年6月25日中午，計程車運將林姓男子和同業張姓、周姓男子，到北市「一朗餐廳」和平店吃喜酒，正好副總統吳敦義住所「和平寓所」就在同棟大樓樓上。

下午3時，林男因酒醉，在一樓電梯口踉蹌摔倒，被張男等人將他扶坐在電梯口旁的座椅上，林男隨即倒臥在座椅上。曾姓特勤駐點員警獲報吳敦義將返家，要求林男離去，處於泥醉狀態的林男聞言，脫口大罵「幹XX」、「臭警察」，曾員通報支援警力協助架離林男，以妨害公務、公然侮辱等罪將他法辦。一審判林男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

高等法院審理大逆轉，依監視器和林男友人證詞，認定酒測值達0.92的林男屬泥醉狀態，非有意辱罵員警，而且林男倒臥電梯口座椅上休息，不僅沒有「安全顧慮」，更沒有「瘋狂或酒醉」、「意圖自殺」，或有發生「非管束不能救護其生命、身體的危險」情形，曾員等警察應坦然待之，依法曾員無須強制林男離開，此事件乃員警所招致，改判林男無罪定讞。