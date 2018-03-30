通緝犯女友不在家 木工被抓到改槍「殺傷力極強」

2018-03-30 11:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕39歲黃姓木工對槍枝改造有研究，他將平常上班使用的釘槍改造，成為利用工業用底火推進大頭釘或鋼珠的土造手槍，具有極強殺傷力，警方25日掌握情資，前往黃男的鐵皮屋查緝，原要逮捕他的通緝犯女友，未料一踏進門就看到黃男在改槍，立刻將其逮捕。

警方分析，黃男製作的土造手槍是以裝潢工人平常使用的釘槍作為槍身，於前段加裝槍頭，並在槍機內裝置木工施工常用、俗稱的「席格丁」，用打鋼釘的工業用彈當底火，藉由撞針擊發，將槍管內的「席格丁」或鋼珠彈射出去。

經警方初步鑑定，該把土造手槍的撞針、擊錘連動正常，具有強烈穿透力，且不易走火或膛炸，因殺傷力強大，一般改槍人士會運用「傳統獵槍」的原理將「席格丁」改裝成長槍，但黃男這把土造手槍長度僅約30公分，攜帶方便，若流入市面將對治安造成危害。

警方指出，黃男有毒品、槍砲前科，他從網路搜尋改造槍械的技術，再自行精進，對自己的改槍技術很有信心。由於黃男的女友是通緝犯，警方掌握情資，25日凌晨大批刑警前往她常躲藏在郊區的一間鐵皮屋，準備進行搜捕。

警方表示，當刑警佈署好方位，在鐵皮屋四周守候時，屋內竟傳來陣陣拉滑套的聲響，由於鐵皮屋地處偏僻，加上鐵皮屋外狗叫聲不斷，埋伏刑警怕行蹤暴露，便進行攻堅，入內察看時赫見黃男正在保養、擦拭該把土造手槍，立刻將其逮捕，現場查獲土造手槍一把、改槍工具一批、3.12公克安非他命，但通緝女友卻不在家。

黃男向警方供稱，該把土造手槍是友人寄放在他那的，非他本人使用，但警方對說法存疑，訊後依槍砲、毒品罪嫌送辦。