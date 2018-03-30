回應聯合國反貪腐公約 首次國家報告出爐

法務部廉政署今公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」。（記者謝君臨攝）

2018-03-30 11:45

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部廉政署今公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，回應《聯合國反貪腐公約》的法制面或制度面要求，提出整併《貪污治罪條例》及《刑法》瀆職罪章， 考量引進「影響力交易」規範，以及研議揭弊者保護機制、私部門賄賂法制、法人刑事責任與課責機制等，亦提出近5年的執行統計數據或重要案例，呈現我國落實公約的優點及不足。

廉政署指出，《聯合國反貪腐公約》內容涵括貪腐行為的預防措施、定罪和執法、國際合作、不法資產追回，促使世界各國共同致力於反貪腐議題；我國主動遵守國際規範並進行全面性的自我檢討，公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，並將舉辦國際審查會議，與世界各國共同預防及打擊貪腐。

廉政署表示，例如我國2016年修正公布《洗錢防制法》，要求公、私部門落實防制洗錢的相關作為，並引進擴大沒收規定，即為回應本公約對於洗錢防制之要求，杜絕不法金流橫行。而就私部門貪腐防制議題，行政院已擬具《公司法》修正草案及《財團法人法》草案送立法院審議；《國際刑事司法互助法》草案也已送交立法院審議，《引渡法》亦由法務部研修中，以建立更完備的國際刑事司法互助法源基礎，更加有效、及時地追回贓款，並有助於我國引渡人犯。

此外，經由各機關的全面盤點，同時為了符合國際反貪腐立法趨勢，首次國家報告也提出整併《貪污治罪條例》及《刑法》瀆職罪章，考量引進「影響力交易」規範，以及研議揭弊者保護機制、私部門賄賂法制、法人刑事責任與課責機制等，與去年「總統府司法改革國是會議」決議一致，均由法務部及相關機關積極推動立法或修法，定期對外說明進度。

廉政署強調，為了能與國際同步，特別邀請國際專家以國際標準加以檢視，邀請包含國際透明組織前主席José Ugaz在內的5名國際反貪腐領域專家，於今年8月來 台審查國家報告，展現我國致力於反貪腐工作的努力及決心。

「聯合國反貪腐公約首次國家報告」結合行政院、司法院、考試院、監察院及其所屬共計27個機關，全盤檢討我國落實《聯合國反貪腐公約》之現況，經過21場次的國內審查及定稿會議，順利完成，於今日發布說明報告內容。