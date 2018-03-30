員工教戰畫地圖 助友偷老闆「黃檜木金磚」

質地超優檜木金磚市價數萬至數十萬元。（示意圖，記者楊政郡翻攝）

2018-03-30 11:53

［記者楊政郡／台中報導］萬茂工業公司林姓老闆，剛買了「黃檜木金磚」，他的陳姓員工就到外面炫耀，而黃姓友人覬覦該檜木金磚，陳還告知放置位置、畫位置圖，還有當交通工具的車輛鑰匙位置，何處可折彎欄杆進入等重要資訊，不到兩週林老闆貨櫃辦公室內的檜木金磚、聚寶盆3顆及檜木鯉魚茶盤被黃男等偷走，還用林老闆的小貨車載走，檜木金磚部分銷贓10萬元得逞，陳姓員工被依幫助犯判4月，黃男通緝中，同夥侯男被判8月徒刑。

判決書指出，陳男（41歲）有毒品前科，任職於台電外包商萬茂工業公司，106年5月間得知其林姓老闆買了一塊漂亮的「黃檜木金磚」，十分亮眼，陳男與黃姓友人（另案偵辦）聚會聊天，就談到此木，而黃男即顯露非常想下手偷竊之意，陳某不但沒有阻止，反而告知詳細位置圖、繪製貨櫃辦公室位置圖，且因木塊很重，還告知林老闆的機車及小貨車鑰匙位置，不僅如此，還告知要進到貨櫃處，可從台中火力發電廠西側圍牆欄杆，將欄杆折彎後可輕易進入等重要訊息。

有了這些重要訊息黃男招集侯男及不詳姓名男子3人，106年6月4日（週日）下午5時許，侵入貨櫃辦公室偷走黃檜木金磚一個、聚寶盆3顆及檜木鯉魚茶盤一只，再利用林老闆的機車及小貨車載出，中途換車接應。

同年月19日拿到苗栗三義某木業加工廠準備銷贓，但林姓業者早有聽同業說起有人失竊「黃檜木金磚」之事，假意想購買該金磚，有意要拖延銷贓的買賣，但歹徒卻表現亟欲離開，最後以10萬元成交，但被害人早已報警處理。