海大校長張清風 獲贈法國騎士勳章

國立台灣海洋大學校長張清風（右）30日獲頒「法國教育榮譽勳位－騎士勳章」，表彰他在科學及教育的成就，以及促進台法雙方科技合作、交流的貢獻。（記者俞肇福翻攝）

2018-03-30 11:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學校長張清風30日獲頒「法國教育榮譽勳位－騎士勳章」，表彰他在科學及教育的成就，以及促進台法雙方科技合作、交流及培育年輕的科技人才的卓越貢獻。

受勳典禮在30日上午在張榮發基金會8樓國際會議中心舉行，由法國在台協會主任紀博偉（M. Benoît GUIDEE）主持頒授。

張清風表示，與法國學者的研究合作早在90年代初期就開始了，除了在學術上有豐碩的合作成果之外，過去雙方為了促進台法雙方學術之交流與培育年輕科學家，也曾舉辦台法雙邊海洋生物生理生態研討會，協助台灣與法國雙方其他學者之合作。

未來，將持續推動海洋大學與法國國家科學研究中心的卓越學術合作研究，共同探討全球環境變遷對海洋生物與生理之影響，並更進一步促進台法雙方科技之交流。

法國在台協會表示，法國教育榮譽勳位（Ordre des Palmes Academiques）是由拿破崙所設立、授予學者及教育者的騎士勳章，也是世界上最古老的民間獎項之一。這項勳章從1866年起開始授予外籍人士，以表彰對於法國教育及傳播法國文化的卓越貢獻。