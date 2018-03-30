特警駁火破槍毒 港都警友會頒獎金、補助警健檢經費272萬

2018-03-30 11:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高市保大特勤員警日前英勇擊斃歹徒，起獲大批槍毒，「高市港都警察之友會」今天上午特別各頒發15萬元給破案首功的警員施建安、余和謙2人，此外，港都警友會首任理事長黃清山有感於警方作息日夜顛倒，該會關懷員警，並補助高市員警健檢經費272萬，計有728名員警受惠。

甫於今年2月成立的「港都警察之友會」，成員都是高雄的商界名流，成立宗旨是為關懷員警公傷慰問、健康保健及醫療照護、加速員警勤務裝備的汰舊與添購等項目。

高市警保安大隊特勤中隊警員施建安、余和謙，本月27日深夜盤查可疑車輛時，遭到歹徒持槍攻擊，經以火力交叉掩護壓制下，於車內起出長槍2支、短槍4支、子彈500餘發等贓證物，高雄市港都警察之友會獲悉後，由副理事長王木及穩發漁業集團董事長謝龍隱等人，今日上午9時代表理事長黃清山到市警局頒發獎金各15萬元給2名冒險犯難，破獲社會矚目特殊重大案件的特勤員警，由副局長陳書田、保安大隊長陳文耀及公關室等人陪同，激勵員警士氣。

港都警友會副理事長王木和謝龍隱表示，看到兩警盤查並與匪徒駁火畫面，冒險犯難的英勇事蹟，令人感佩，歹徒持有長、短槍及大批子彈，宛如移動軍火庫，如果這些武器流入市面不知要危害多少人？造成社會多少傷害？本次代表理事長黃清山肯定警察的努力，很感謝保大員警在勤務中即時查獲，化險為夷。

此外，港都警察之友會理事長黃清山有感於警方是穩定治安的力量，但員警生活作息日夜顛倒，該會關心高雄市員警健康，除了原有市府編列預算外，另加碼補助員警健檢經費達272萬，計有728名員警受惠。

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