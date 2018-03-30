陳亭妃告謝龍介妨害名譽 謝辯：「鴛鴦水鴨」辭典查不到

2018-03-30 11:03

〔記者張文川／台北報導〕台南市議員謝龍介，去年10月在周玉蔻主持的廣播節目上以「鴛鴦水鴨」影射民進黨立委陳亭妃與台南市副議長郭信良間具不正當男女關係；陳亭她認為被抹黑，名譽受損，控告謝龍介民事求償200萬並登報道歉；台北地院今開庭辯論，雙方都未到庭，委由律師代打，陳強調事涉私德，與公共利益無關，謝方面認為辭典查不到「鴛鴦水鴨」一詞，沒有貶抑陳之意；法官定4月30日宣判。

謝龍介去年10月17日接受周玉蔻廣播訪問，被問及台南市選情時，謝答「．．．陳亭妃是樁腳綁得多…她的狀況比較多一點…鴛鴦水鴨嘛…」等，陳亭妃認為謝所言均屬不實的指控、抹黑行為，提起民事訴訟要求謝龍介為不實言論負責，求償200萬並登報道歉一日。

謝龍介近年以溜利的台語打下知名度，他的律師主張，謝在節目中提到的「鴛鴦水鴨」一詞，是引述三立政論節目「54新觀點」主持人陳斐娟的話，他是在回答主持人提問時引用並評論，並非主動影射陳，且「鴛鴦水鴨」並非台語俚語俗諺，教育部的相關辭典也找不到這個詞，這4字也沒有貶抑人格之意，不認為陳亭妃的名譽因這4字而受損。

陳亭妃的律師則是提出立委吳秉叡控告媒體人吳子嘉的勝訴定讞案件給法院參考，認為謝龍介所言並非評論，而是在陳述事實，對於所陳述之事應負起合理查證或平衡報導的責任，認為謝龍介未經查證即以不實的陳述來影射陳亭妃的私德，應負起賠償之責。全案今辯結，定4月底宣判。