洩密案開庭 馬激動辯無罪：難道要我不做事，回家睡大覺？

2018-03-30 10:29

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今針對前總統馬英九被訴洩密等案召開辯論庭，馬答辯稱本案已有7位法官、3次判他無罪，並舉總統蔡英文在司改議題上，也進行院際間的協調為例，四度強調「我無罪」，希望高院判決能確立總統在憲法上具有「院際調解權」的行政權限，仍判他無罪，馬並質疑檢方起訴他「難道是叫我不做事，回家睡大覺」？

高院今上午開庭，檢方批評台北地院判馬無罪是誤解憲法中總統有「院際調解權」原意，更創造總統得介入刑事個案偵查程序，權力無限上綱之不當，應判有罪。

馬拿出事先準備的A4紙大小資料答辯稱，此司法關說案，可能引發政治風暴，他是以「最大限縮、最小侵害」的方式處理此事，「我絕對沒有犯罪」。

馬英九表示，本案已有7位法官、3次判他無罪，並舉總統蔡英文在司改議題上，也進行院際間的協調為例，指他未犯罪，院際調解權是憲法賦予總統的權力和責任，北檢起訴他根本是剝奪總統的行政特權，希望高院判決能確立總統在憲法上的行政特權。

馬說，荒謬的是，若依北檢起訴邏輯，總統凡事都要請教檢察官，「這是在禁止總統思考」，那總統根本沒有行政權，「難道是叫我不做事，回家睡大覺」？

本案源於2013年8月31日晚，馬英九收到黃世銘連夜報告特偵組查辦關說案的專案報告後，竟將此偵查中案件向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏，已觸犯洩密等罪，馬還教唆黃於9月4日向江洩密。

一審認定馬雖有洩密行為，但是就行政、立法有侵害司法獨立之虞而行使總統院際調解權，有阻卻違法事由，判無罪。檢方不服，上訴高院。