女友人傳訊人夫「忘了你早上有晨勃嗎」 被告通姦不起訴

2018-03-30 10:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市陳姓男子與李姓女友人過從甚密，李女傳給陳男的對話包含「沒盡到你男人應盡的責任」及「忘了你早上有晨勃嗎？」等調情語句，陳妻發現丈夫不對勁，到李女家抓姦，發現兩人單獨共處一室，憤而提告通姦，但檢方認為無積極證據證明陳與李有發生過性行為，不起訴處分。

不起訴書指出，陳姓男子與李女過從甚密，兩人常以Line互傳私密話語調情，李女傳給陳男的對話內容包含「沒盡到你男人應盡的責任」、「忘了你早上有晨勃嗎？」及「那一天在海邊我就看到你在擦眼淚！找一天我們去沒有人的地方好好地哭！兩人抱在一起好好地痛哭！」等語句。

陳妻甚至到李女家抓姦，發現兩人單獨共處一室，一氣之下決定與丈夫、李女對簿公堂，她指出，自105年8月開始發現丈夫不對勁，看見李女傳的對話內容更讓她心生疑竇，去年4月丈夫藉口外出打牌，遲遲不回家，她到李女家發現丈夫機車，敲了門等人很久才開門，2人當時單獨共處一室，她認為陳與李之間有通姦。

不過，陳男指出，他並沒有與李女發生過性關係，Line的對話內容純屬老朋友在聊天，互相調侃而已；李女也辯稱，陳男在她家中只是聊天，絕對沒有發生性行為，她傳的對話內容只是開玩笑，她和陳已是20多年的老友，講話都是這樣。

檢方認為，告訴人僅能證明被告2人有共處一室，就算李女提出被告的調情對話截圖與牽手照片，仍無法具體證明被告2人有發生過性行為的具體地點、時間，無法構成通姦罪嫌，全案不起訴處分。