百萬存摺浪漫求婚 翻臉離婚索回…敗訴

百萬存摺求婚示意圖。

2018-03-30 07:30

〔記者王定傳／新北報導〕交出百萬元浪漫求婚成功，鬧翻後法官不同意他討回！

浪漫招數 贏得嬌妻

新北市林姓男子從2013年起，分多次將100萬存入戶頭，每次存款時在存簿上備註一個字，存下百萬元後帶著陳姓女友去刷簿子，一刷出現的備註字串竟是「陳○○，你願意讓我疼愛一生嗎」，讓女友感動得答應下嫁，不料2人婚後沒多久就鬧翻，林男離婚後提告，表示所有的錢都是「寄存」女方名下，但法官認定林男當初是在濃情密意等情況下贈與女方，判林敗訴。

林男與陳女於2013年5月結婚，婚後沒多久就鬧翻分居，去年8月離婚。林男指控，陳女當初以「男人身邊有錢容易作怪」、「一起存退休金」等由，要他把存款及薪資存入她帳戶，每月只能留3000元零用金，因此除了該筆百萬元存款，婚後也陸續轉錢給陳女，共交給對方200多萬元，相關款項都是「寄託」給陳女。

無法證明款項是寄託

陳女反駁稱，兩人的婚紗、蜜月、生活開銷及卡費都由她負擔，此外還有人工受孕療程等花費，錢都用於家庭開銷及醫療費，未私自挪用，何況林男求婚時拿出來的百萬存摺，最後一筆存入諧音「一生一世」的1314元，並在每筆存款後都備註一個字，合起來正好是「陳○○，你願意讓我疼愛一生嗎」，可見林當時是承諾贈與她百萬元，給她穩定的生活。

法官審理認為，林男無法證明款項只是「寄託」，且他匯款是因當初的濃情密意，以及儲蓄、家庭和諧等因，足認陳女沒有「不當得利」，錢也用於家庭，不同意林男討回交出的錢，只能請求分配夫妻剩餘財產。