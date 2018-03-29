「性」奮過頭！粗工首次找援交 差點為一張薄紗照賠萬元

2018-03-29 23:46

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子28日晚間上網路論壇，看見自稱「媛媛」的女子公開攬客，他加了LINE後，媛媛傳了多張照片給他，一張薄紗馬甲照讓林男看了很興奮，媛媛開價3000元可性交易2次，林男立刻飛奔到超商等人，接下來卻接到自稱黑道男子的恐嚇，如果不買點數，就要找到林男家，所幸被超商店員阻止，警方到場後向他告知這是詐騙，林男才不斷自責「真丟臉」！

40出頭的林男沒有結婚，在傳統產業工作，28日晚上他突然性起，想嘗試找網路援交，看到論壇PO出媛媛LINE帳號，就加入與媛媛攀談，雖然論壇都會告知店家、工作室不會要求客人買點數，只要是購買點數都是詐騙，但當時林男正興奮，沒有注意論壇上的提醒。

林男與媛媛交談不久，開門見山就說有提供毒龍、LG、口爆等服務，並問林男住在哪裡？林男馬上說出所在地，接著媛媛就傳來多張性感照片、要了林男電話，與林男約在工作室附近的超商，要林男到了再回訊息。

豈料林男到了超商，媛媛騙林男說，第一次約不能收現金，因為容易被警察抓，要他買3000元點數作為性交易費用，但超商店員看到林男買點數、又不斷回訊息，懷疑他被騙，最後店員向警方報案。

警方到場時，歹徒還不斷打林男的電話，自稱是黑道，要他快將點數帳號密碼給媛媛，否則一定會讓他好看！但警方從旁聽到後，告訴林男這是詐騙集團一貫手法，林男最後才自責說，第一次想援交就遇上警察，還差點被騙，很丟臉！還好警方有攔住他，否則，上萬元存款說不定都會被詐光。

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