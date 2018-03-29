3/29 今彩539頭獎開出2注！威力彩頭獎摃龜

2018-03-29 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今（29日）晚開獎的第107000026期威力彩，頭獎摃龜；第107000076期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由台中市南屯區五權西路三段59號的「億連發彩券行」和彰化縣田中鎮西路里員集路二段547號的「吉時發彩券行」開出。

第107000026期威力彩中獎號碼為：「第一區：08、13、14、19、24、36，第二區：02」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共15注中獎，每注可得15萬元；肆獎共49注中獎，每注可得2萬元；伍獎共267注中獎，每注可得4000元；陸獎共1307注中獎，每注可得800元；柒獎共2341注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1603注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4883注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4873注中獎，每注可得100元。

第107000026期38樂合彩中獎號碼為：「08、13、14、19、24、36」，五合摃龜；四合共25注獲得，每注可得6萬7500元；三合共220注獲得，每注可得5750元；二合共2089注獲得，每注可得750元。

第107000076期今彩539中獎號碼為：「13、19、23、28、31」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共189注獲得，每注可得2萬元；參獎共6424注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7974注獲得，每注可得50元。

第107000076期39樂合彩中獎號碼為：「13、19、23、28、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共171注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7404注中獎，每注可得1125元。

第107000076期3星彩中獎號碼為：「266」，正彩共50注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000076期4星彩中獎號碼為：「9369」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網