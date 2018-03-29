偷黑貴賓想染成紅色 技術太差變這慘樣

李男原本想讓黑人變成紅貴賓，沒想到卻因為染色技術不佳，反而像變成葡萄紅，還色彩不均勻。（記者王捷翻攝）

2018-03-29 21:58

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子28日下午經過范姓男子家前，看到7、8歲大的黑貴賓「黑人」窩在騎樓，便一把將黑人抱上腳踏車偷走，黑人的主人范男調閱監視器後，發現毛孩在家門口被抱走，立刻PO網協尋偷狗賊，並向警方報案，警方29日下午循線找上李男，這時黑人一身閃亮黑毛卻變調，原來李男疑似掩人耳目，將黑人染成葡萄紅，還自稱是因為喜歡紅貴賓，才會染色，李男被逮後自認是愛狗人士才會「抱走」黑人，訊後警方依竊盜罪嫌將他函送法辦。

53歲的李男有公共危險前科，他向警方供稱，他目前無業，騎腳踏車是他的嗜好，每天下午都會騎經過范男家，每次看到黑人窩在騎樓，就覺得很可憐，因此28日下午他才會將黑人抱上腳踏車。

一路上黑人不吵也不鬧，前腳乖乖趴在李男腳踏車的龍頭上，李男將黑人帶回家後，到五金百貨，買了紅色的染髮劑，幫黑人變色，似乎想要掩人耳目，不過李男否認，向警方供稱，是因為自己比較喜歡紅貴賓的緣故。

28日下午3時許，范男出門幾次喚了黑人都沒回音，調閱家門口監視器才發現有微禿的李男一手抱走黑人，氣得直接PO網，並向警所報案，警方展開調查後，沿路調閱監視器，發現李男家竟然距離范男家只有1、200公尺，懷疑李男預謀偷狗。

警方到李男家，看見黑人一身黑毛變成葡萄紅，色彩還不均勻，將1人1狗逮回警所，不過李男對偷狗一事相當不滿，他自認是愛狗人士，他是想帶黑人回家養。主人范男看到黑人全身不均勻的葡萄紅很訝異，但失而復得相當感謝警方，訊後警方將李男依竊盜罪嫌函送法辦。