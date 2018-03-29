獨家》散布性愛片報復法籍男友 鄧曉倩判1年定讞

2018-03-29 20:32

〔記者楊國文／台北報導〕11年前曾與南僑化工少東陳宏文、陳的姊夫李樹發三角戀，進而散布性愛照黑函的的美女寵物美容師鄧曉倩，被判刑1年10月後，3年前竟如法炮製，廣發她與已婚法籍酒商交往時的性愛影片，法商跨海提告，高等法院今散布猥褻影像、恐嚇罪，判鄧女1年徒刑，可易科罰金72萬元定讞。

據指出，鄧曉倩11年前與陳宏文交往，又與陳的姊夫李樹發暗通款曲，鄧女因懷疑陳宏文劈腿，遂匿名散布自己與李樹發的性愛照，寄黑函攻擊陳宏文始亂終棄，並宣稱自己也是照片曝光的被害人，但檢警循線調查，證實是鄧曉倩自導自演報復陳宏文；此案鄧女被判刑1年10月定讞。

不料，鄧女6年多前與法國籍已婚酒商交往，隨後分手，但2015年初，法籍酒商跨海向刑事局國際科提告，指控鄧女分手前向他透露曾經為了他墮胎，還寄了10多封匿名的電子郵件，給法國多家紅酒業者，散布2人交往時的性愛影片，還將郵件命名為「Prostituee」（妓女）法籍酒商說快被鄧女騷擾到崩潰，此外，鄧女還寄2封電子郵件恐嚇他，聲稱要將性愛照寄給所有街坊鄰居，「要讓所有人看到你的真面目」，因此跨海提告。

檢警獲報循郵件IP位址與法籍酒商提供的資訊，搜索鄧女住處，確認是鄧女所為，依妨害風化、恐嚇罪提起公訴。

台北地院經2年審理，認定鄧曉倩涉散布猥褻影像、恐嚇危害安全罪，判她1年徒刑，每日可以2000元易科罰金，共72萬元。鄧女不服，上訴高等法院。高院審理後維持一審見解，今駁回上訴，全案確定。