遭控冒充選委會宣傳罷免黃國昌 牧師獲不起訴

2018-03-29 20:41

〔記者黃捷／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案，去年12月投票前，有汐止民眾接到疑似稱選委會電話，要求投下同意罷免票，黃國昌當時大開記者會痛批奧步，新北市選委會也報警控告違反選罷法、假冒公署，但士林地檢署勘驗錄音，電話中根本沒有自稱選委會，只有宣傳罷免訴求，全案因此處分不起訴。

該通電話錄音於去年12月6日至8日，針對汐止、金山、萬里、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮共約21萬筆有效市話播送，黃國昌認為是安定力量的選舉奧步，新北市選委會也認為遭冒用名義，報警檢舉。

檢警追查發現，此則錄音由元豐昌公司負責播送，委託人則是汐止靈糧堂的牧師楊金章。楊到案供稱，語音內容確實是他擬稿，再請太太幫忙錄音，因有民眾反應聽不清楚罷免日期，才參考新北市選委會的新聞稿內容，加在電話錄音的開頭，內容宣傳安定力量訴求，沒有要誤導民眾，費用則是安定力量主席孫繼正的朋友贊助。

該錄音完整內容為：「你好、選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票、投票時請蓋左邊同意罷免、因為黃國昌修改民法推動同性戀結婚、對地方沒建設、不聽民意、12月16日一人拉5票全家來投票、同意罷免黃國昌。」

檢察官認為，罷免投票確實是由選委會負責辦理，錄音也未強調是由選委會播送，或是選委會建議投下罷免票，根本沒有冒充公署，內容更非謠言或傳播不實，僅是宣傳罷免訴求，也難認會直接影響投票結果，遂處分楊男不起訴。