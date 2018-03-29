竹縣湖口驚傳丟骨頭毒狗 3狗誤食喪命

新竹縣湖口鄉祥喜路山區一帶，疑似有人亂丟擲毒骨頭，近3天來已造成3隻狗中毒喪命。（飼主提供）

2018-03-29 18:50

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉祥喜路山區一帶，疑似有人亂丟擲毒骨頭，誘導狗誤食，近3天來已造成3隻狗中毒喪命，1隻狗仍在與死神搏命，飼主氣得在臉書「新竹爆料公社」等社團貼文，請大家幫忙留意，並通報相關單位，希望為死去的毛孩討公道。

新竹縣家畜疾病防治所表示，今天獲報訪查，並取得狗屍體，隨即進行解剖，初步判定為中毒，已將胃內容物及相關檢體送檢驗機關化驗確認。警方說，已擴大調閱監視器畫面，過濾可疑人士積極追查中。

飼主魏小姐表示，她家住在湖口鄉祥喜路298巷內，27日疑似有人丟擲毒骨頭到家裡庭院，她飼養的狗誤食後，七孔流血，吐血身亡，另一隻還在搶救中。沒想到，27日起到今天，當地有多戶人家的狗，也疑似誤食毒骨頭，而送醫急救。

截至昨天，祥喜路一帶已有3隻狗疑似誤食毒骨頭而中毒喪命，1隻狗搶救中，另有1隻狗無端失蹤。

毒狗的行為實在太可惡，飼主們紛紛向當地派出所報案，新竹縣家畜疾病防治所也派員前往了解。

魏小姐說，她的狗已飼養3、4年，大多待在家裡，鮮少外出；她並沒有聽到有人抱怨狗吠太吵或是狗隨意大便等，不明白為何遭人狠心下毒手。

毒狗事件傳開後，飼主們人心惶惶，擔心祥喜路山區可能遍佈毒骨頭，請狗主人多加防範。

新竹縣家畜疾病防治所表示，依「動物保護法」第25條規定，故意傷害動物導致嚴重傷害者，可處2年以下徒刑，併科20到100萬元罰金；如造成動物死亡，可處1年以上、5年以下徒刑，併科50到500萬元罰金。請民眾尊重生命，愛護動物。