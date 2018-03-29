「限制出境」擬設專章 採取「相對法官保留」原則

2018-03-29 19:37

〔記者吳政峰／台北報導〕限制出境議題近來討論沸沸揚揚，司法院決定修正「刑事訴訟法」，增加限制出境專章，28日開會討論時，再做出重大決議，即把限制被告出境、出海的權利，將改為「相對法官保留」原則，即案件如有急迫性，允許檢察機關先發動限制出境的強制處分，保留辦案彈性。

現行的限制出境、出海附帶於限制住居內，屢被外界質疑無法源，且侵犯被告人權，司法院大修刑事訴訟法，視限制出境為羈押的替代手段，歸為強制處分的一種類型，設立專章規範，並把准駁權交給法官。

不過28日會議決議，為保障被告及犯罪嫌疑人得及時救濟權利，以及兼顧檢察官偵查犯罪實際需要，修正案採取「相對法官保留」原則，即檢察官如基於偵辦需要，需緊急限制被告出境出海，可逕行限制，但應於1個月內通知被告或犯罪嫌疑人，之後如果要延長，就須向法官聲請。

若被告對檢察官的限制出境處分不滿，可尋聲明異議救濟；若對法官裁定的限制出境不服，則可提抗告。

決議另與現行的限制住居切割，獨立出限制出境的要件，規範被告應有犯罪嫌疑重大，且有1、無一定之住、居所者；2、有相當理由足認有逃亡之虞者；3、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，才能逕行限制出境、出海。