辣媽女警高8度狂吼「下車」 酒駕逃逸男投降

莊靜宜是任職10年的「辣媽女警」。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-29 18:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕這是傳說的獅吼功嗎？台中市已婚辣媽女警莊靜宜，發現丁姓男子酒駕，丁男認為女警可欺，踩油門「落跑」逃避酒測，不料，莊員在腎上腺素激發下，不僅開警車猛追，更拉高8度大喊「下車」，丁男敵不過獅吼功威力，只能下車「投降」接受酒測，他的老婆竟辯稱，丁男逃跑原因是「酒測不一定會超過」，警方依公共危險罪嫌逮捕法辦，並開2張共4500元罰單。

中市警局交通警察大隊第二中隊小隊長謝自浩、女警莊靜宜，24日上午於太平區環中東路、中山路口，見丁姓駕駛與其妻沒有繫安全帶，莊員攔查時又聞到丁男有酒味，丁男假裝配合要熄火下車，卻趁前方綠燈亮起，踩油門加速竄逃，莊員大呼「停車」，丁男就是不理睬。

莊員立即與謝員驅車追逐，數百公尺後攔下丁男，莊員擔心丁男再度竄逃，飆高8度音高喊「拔下來（拔掉鑰匙）、下車」，還不斷鳴警笛與按喇叭，丁男也被警察的聲勢嚇到，乖乖下車受檢，莊員還是擔心丁男是假裝配合，再度高喊「下車，駕行照（拿出來）！」，讓丁男不敢再妄動，他的老婆卻辯稱，丁男逃跑之因，是「酒測不一定會超過」

丁男宣稱逃跑原因，是誤認當時只有女警1人值勤，沒發現另有男警在旁，「落跑的話，女警一定沒輒」，他的酒測數值為0.3毫克，依公共危險罪嫌逮捕法辦，另外，他未繫安全帶、不服稽查取締逃逸，各依道路交通管理處罰條例第31條與60條，各處罰鍰1500元與3000元。

莊員擔任警察已10年，已婚並育有2個孩子，堪稱是「辣媽女警」，她說，酒駕逃逸相當危險，她在腎上腺素的激發下，拉高音階高喊，這是在緊急情況中的正常反應，丁男被逼得停車受檢，沒有發生意外，讓此案能平安落幕。

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