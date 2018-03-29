高學歷、金融男自信沒遭詐 硬要匯款9萬美金

2018-03-29 17:33

［記者王涵平／台南報導］高學歷、從事金融相關工作的男子，不相信遭到詐騙，堅持匯款美金9萬元（約新台幣264萬元）至海外，不聽銀行行員勸阻，行員再聯繫警方勸說，男子才決定放棄匯款。

南市警局今日召開局務會議，公開表揚今年度1至2月及時攔阻詐騙款項有功金融機構行員及超商店員，其中，中國信託商業銀行佳里分行侯姓行員表示，長期旅居海外甫返國的一名蔡姓男子，具有高學歷，從事衍生性商品、股票等財金相關工作，前2次不疑遭詐，分別匯款美金1萬與6萬至海外，第3次又至銀行要求匯出美金9萬元，因覺得男子所說獲利情況有異，告知應該是遭到詐騙，但蔡姓男子相當有自信，堅信不是遭到詐騙，銀行立即通知佳里分局員警到場解說勸阻，蔡姓男子終於相信遭到詐騙，成功阻詐美金9萬元。

公開表揚17人包括，關廟區農會張姓行員、富邦銀行東台南分行黃姓行員、玉山銀行佳里分行吳姓行員、中國信託商業銀行永康分行吳姓行員、京城銀行西港分行魏姓行員、善化區農會黃姓行員、京城銀行永康分行李姓行員、臺灣銀行永康分行沈姓行員、中國信託商業銀行佳里分行侯姓行員、凱基銀行北門分行歐陽協理、李姓經理及黃姓副理、台新銀行永福分行詹姓經理及黃姓行員、佳里區農會李姓及張姓行員、統一超商立人門市林姓副店長，共計攔阻詐騙款約615萬元。

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