逃亡8年騎車趴趴走 通緝犯遇警謊報身分被戳破

2018-03-29 17:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕身背3條竊盜通緝罪名的闕姓男子，今早騎機車在新竹湖口工業區趴趴走，被新工派出所巡邏員警查覺有異，而將他攔查；闕男謊報身分企圖蒙騙過關，但與電腦資料的長相有明顯落差，經人臉辨識系統功能掃描，當場戳破謊言，終將已逃亡8年的闕男繩之以法。

竹北警分局表示，新工派出所所長張傑凱、警員楊鈞凱，今天上午11點多在湖口鄉工業二路上巡邏時，見後方一輛機車騎士呼嘯而過，兩車交會時，騎士眼神閃礫，且加速轉往小路，引起員警懷疑，於是在天津三街上將他攔下盤查。

警方表示，起初該騎士稱未攜帶任何證件，並謊報身分，接著又說車主是弟弟，警員以警用行動電腦（M-POLICE）查詢，但電腦顯示的車主長相，與騎士容貌落差大，警員於是詢問是否有謊報他人的身分，對方當場否認。

不過，當警員再以人臉辨識系統功能，掃描男子的臉部，經比對特徵點查出闕男的真實姓名，並發現他因竊盜案，分別在99年10月14日、同年11月12日及23日，被基隆及士林地檢署發佈竊盜通緝，3條罪名除1條仍需開庭應訊外，其餘2條都要入監服刑，合計刑期9個月。

警方說，逃亡8年一直隱姓埋名、不願入獄的闕男不死心，仍矢口否認是本人，直到警員告知將按捺指紋確認身分時，闕男才坦承身分，乖乖伸出雙手讓警方上銬就逮，全案依闕男竊盜通緝案移送偵辦。