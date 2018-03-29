大貨車輾死騎士 駕駛肇逃：不知道有撞到人

王姓騎士與大貨車擦撞後，追撞前方小貨車倒地，再被大貨車輾過，不幸身亡。（記者王宣晴翻攝）

2018-03-29 17:11

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊區今天（29日）近中午12點左右發生一起死亡車禍，59歲王姓騎士行經中港路時，疑與同向大貨車發生擦撞，再追撞前方小貨車，機車倒地，再遭大貨車輾過，王男當場身亡，但大貨車駕駛肇事後卻逃逸。

警方獲報，循線通知駕駛大貨車的51歲楊姓男子到案說明，楊男供稱不知道有撞到人，警方目前朝過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦。