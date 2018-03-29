台鳳案炒手 股市聞人「亞聚陳」返台投案50萬交保

涉及台鳳、順發炒股案的股市聞人「亞聚陳」陳文吉，今天返台投案，訊後獲50萬元交保。（記者錢利忠攝）

2018-03-29 16:52

〔記者錢利忠／台北報導〕曾涉入台鳳炒股案的幕後炒手，綽號「亞聚陳」的陳文吉，案發後逃亡加拿大而遭通緝，一度被調查局列為「追緝外逃要犯」之一，直到2013年才逃過追訴期時效，獲法院判決免訴；另涉順發炒股案而被台北地檢署通緝的陳文吉，今主動返台投案，檢方訊後依違反證券交易法，諭令他50萬元交保，並限制出境、出海及住居。

陳文吉曾捲入喧騰一時的台鳳炒股案，1997年至1998年間，台鳳前負責人黃宗宏，以屏東龍泉新市鎮計畫為題材，透過綽號「亞聚陳」的陳文吉，向已故的股市紅人黃任中等人，募資12億元炒作自家股票；台鳳案爆發後，陳文吉隨即於檢方偵查期間出境，逃亡加拿大而遭通緝。

檢方調查，陳文吉除了涉及台鳳炒股案遭台北地院通緝外，他另於2005年至2006年間，涉及順發炒股案，另遭北檢發布通緝；現年80歲的陳文吉，早在1987年就投身資本市場，靠著介入亞洲聚合公司而成為大股東，迅速累積數十億元的身價，他也因此被市場稱為「亞聚陳」。

1999年9月，陳文吉趁檢調偵辦台鳳炒股案期間，離境潛逃加拿大，2001年間被台北地院發布通緝。