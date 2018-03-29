疑債務糾紛砸窗還直播 10多輛車包圍台中工廠

2018-03-29 16:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井一家土地開發公司陳姓負責人疑似和王姓男子有90多萬元債務糾紛，昨天深夜，王姓男子糾眾開了10多輛車到陳男的工廠外，持棍棒朝鐵窗、玻璃猛砸，有同夥開手機直播砸窗過程，並將影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」，警方獲報趕到時，已一哄而散，無人受傷，警方獲報已清查到場車輛以車追人，將依恐嚇、糾眾滋事違反社維法偵辦，並清查是否有幫派組織介入。

臉書社團「黑色豪門企業」，今天凌晨有網友貼出一則「龍井砂石場尋仇」的文章，還附上影片，影片中可看到馬路旁停了一整排車，車上的人並陸續下車，沒多久聽到傳來砸破玻璃的聲音，錄影的人擔心被破裂的玻璃傷到還提醒：「不要彈到我耶！」

烏日分局龍津派出所所長陳年義表示，昨晚11點多接獲報案，指稱龍井工業路一家廠房前聚集大批車輛、人群，疑似有糾紛，但員警趕到時，現場的人早已一哄而散。

警方初步調查，被砸的鐵皮廠房是一家從事土方買賣的土地開發公司，陳姓負責人疑似欠王姓男子（34歲）90多萬的債務，王男不滿陳男遲不解決，昨晚才糾眾持棍棒砸毀廠房的鐵窗和窗戶玻璃，因當時裡面沒人，並無人受傷。

烏日分局表示，清查後發現昨晚共有15輛車到場，已經以車追人傳喚昨晚滋事的王男等人到案說明，若被害人不提出毀損告訴，將依恐嚇、違反社會秩序維護法主動偵辦，並清查是否有幫派組織介入糾眾滋事。