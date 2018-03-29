出招畫面曝光！百公斤通緝犯狂跑 警「奪命剪刀腳」壓制

2018-03-29 16:33

〔記者王宣晴／新北報導〕29歲的陳姓通緝犯昨日下午騎車行經新北市三重中山藝術公園時，臨停在路邊使用手機，巡邏員警經過，發現陳男相當面熟，進行盤查，不料，體型壯碩，體重破百的陳男竟衝過分隔島，想逃到對向巷內，2名員警被陳男拖行20公尺，最後在路邊使出「奪命剪刀腳」將陳嫌壓制，順利將他逮捕到案。

警方調查，陳嫌去年因詐欺、毒品案被判處5個月徒刑，但陳嫌害怕被關，一直躲在三重奶奶家，日前新北地檢發布通緝。昨日中午，陳嫌前往中和找友人吸毒，下午4時許準備返家，行經三重中山藝術公園時被警方盤查。

陳嫌當時違規臨停在公園旁使用手機，三重分局光明派出所員警王晢、洪祥恩巡邏經過，發現陳嫌相當面熟，停車盤查，不料體重破百的陳嫌藉口喘不過氣，不斷顧左右而言他，還要求四處走動讓呼吸順暢。

員警見陳嫌遲遲不願告知身分，擔心他逃逸，在旁緊盯，10分鐘後，陳嫌慢慢走到馬路旁，趁機想跨越分隔島，衝到對向的巷內，2名員警見狀緊抓陳嫌，但陳嫌力量太大，2名員警被拉行20公尺，最後將陳嫌勒倒壓制。

警方表示，使出奪命剪刀腳的警員王晢是柔道二級，陳嫌企圖逃逸時力道龐大，當時路上不斷有車流來往，王員便順勢將陳嫌推到對向，再將陳嫌勒倒在地，瞬間使出柔道寢技中的十字關節法，控制陳嫌右手關節，再將腳橫跨在陳嫌頸部，順利將他壓制。

路人見狀將現場狀況拍下，並上傳臉書，引起熱議，不少網友直呼「這是傳說中的奪命剪刀腳嗎？」警方當場將陳嫌逮補，帶回警局，訊後依詐欺、毒品通緝罪嫌解送歸案。

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