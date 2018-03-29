抓了就放！逢甲「翻車伯」偷不停 網友：法律已死

路人拍到逢甲翻車伯偷到現金、塞入褲袋的畫面。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2018-03-29 16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲商圈有個被戲稱為「翻車伯」的「網紅」，他的家境不差，卻以翻開機車置物箱偷竊為樂，被警方依竊盜罪移送37次，但每次都因年事已高輕判，檢察官也不想聲請羈押他，每次犯案「抓了就放，放了再犯，再犯又抓，抓了又放」，翻車伯被抓後2、3天又現身街頭行竊，警方也對他頭痛萬分，網友則直呼「台灣法律已死」！

翻車伯偷竊的畫面屢被路人拍下，張貼到臉書各社群，提醒民眾注意，昨天（28日）他又在逢甲商圈翻機車置物箱行竊，再度被路人拍下貼到臉書「爆料公社」，網友質疑，他為何每次被捕後2、3天，又能現身街頭行竊？

台中市警局第六分局西屯派出所指出，翻車伯是76歲李姓老翁，住在逢甲商圈旁市價600萬元以上的公寓，家庭狀況不差，卻經常偷竊，最常在逢甲商圈犯案，偶爾也會到台中車站或朝馬轉運站行竊，他偷竊時不躲藏，也不遮掩，卻也不會惡意破壞機車，都是翻開機車置物箱偷取錢財物品，包括昨天的竊盜案件在內，老翁總計被警方依竊盜罪法辦達37次。

西屯所說，老翁年齡大了，檢察官不願聲請羈押，被捕很快就獲釋，法官也不願重判，每次都判處拘役或易科罰金，繳錢就沒事，老翁自恃年長不會被重判入獄，一再行竊，警方除了法辦並再三勸導，也無其他良策。

依據網友上傳的畫面，老翁去年4月與8月，在逢甲商圈偷竊機車置物箱財物時，被路人拍下2次，去年12月12日與23日又兩度被拍到行竊，堪稱「網路紅人」，網友對這種「抓了就放，放了再犯，再犯又抓，抓了又放」的荒唐現象，抨擊「太誇張了」、「台灣法律已死」。

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