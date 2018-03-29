砂石車撞2工人落跑 後車提供行車紀錄器逮人

2018-03-29 16:09

記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣46歲的陳姓砂石車司機，昨天傍晚駕砂石車路經台72線苗栗縣銅鑼路段時，不慎擦撞正在內側車道和外側車道中間指揮交通的2名工人，陳男涉嫌肇事逃逸，後方的車輛的駕駛見義勇為提供行車紀錄器給警方，警方今天傳訊陳男到案說明，他辯稱完全不知有撞到人。

警方調查，陳男所駕砂石車昨天傍晚從中興匝道上台72線走外側車道往大湖方向行駛，行經銅鑼路段時，剛好在進行台72線柏油路面施工，廖姓（27歲）及宋姓（38歲）兩位工人正在內側車道和外側車道中間指揮交通，不慎被陳男所駕砂車左前側撞及，兩人當場倒地。

陳男涉嫌肇事逃逸，廖、宋兩人隨即被送往苗栗市大千醫院救治，廖男經檢查顱內稍有出血，情況穩定，現已轉診至台中榮總醫院住院觀察，宋男全身多處輕微擦傷，幸無大礙。

當時在砂石車後方的車輛的行車紀錄器清楚拍下肇事過程，駕駛也將行車紀錄器提供警方參考，警方也調閱沿線監視器釐清，查出陳男肇禍。

苗栗警分局今天上午傳訊陳男到案說明，他辯稱，當時行車速度約65~70公里，並未看見有工人在施工現場指揮，雖有聽到碰撞聲響，但他以為撞到管制之三角錐，完全不知撞到人，才沒有停車查看，直接駛離，全案依肇事逃逸、過失傷害函送法辦。

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