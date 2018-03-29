桃議員爆教練涉要求國中學生互打手槍 時間長達1年

2018-03-29 15:04

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員王浩宇今天在議會踢爆，桃園市某國中體育班的黃姓男教練，涉嫌猥褻10幾名住校男學生，摟抱、親吻外，還要求學生互打手槍，時間長達近1年，卻至今未接受法律制裁；校方對此表示，年輕男教練是家長後援會自費聘請，調查發現沒有猥褻行為，但和學生打鬧太過火，發現後已通報並立即解聘。

王浩宇上週接獲投訴，黃姓男教練涉嫌性騷擾多位男學生，將男學生叫進自己寢室摟抱親吻，還曾要求男學生互打手槍猥褻，或進入浴室強拍裸照，1年來幾乎全班學生都受害，總教練也知情不制止。

投訴家長告訴王浩宇，校方要求孩子不要亂說話，會有麻煩，也勸說全班家長放棄調查，投訴人也只好同意，未料最近又聽說總教練呼學生巴掌、不讓學生睡覺，忍無可忍。

校方表示，上學期發生事件後，已立刻依性平法通報教育局並予以解聘，校方也外聘委員召集調查小組了解，調查已告一段落，確定黃姓教練只是和學生打鬧太過火，有些肢體碰觸，但絕無猥褻行為，家長得知調查結果，也決定不提告。

校方指出，黃姓男教練是家長後援會自費聘請，負責學生的住宿生活管理，只在學校待幾個月；校方強調，絕對不會容許教練有體罰、性騷等行為。

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