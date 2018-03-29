「青和」歐定興網賣仿冒潮鞋 判拘59天、賠償10萬

2018-03-29 14:43

［記者張文川／台北報導］曾在當紅偶像劇「流星花園」中，飾演暗戀女主角大S的「青和」的藝人歐定興，前年上網代購一雙叫價2萬7000元的愛迪達潮鞋，與網路買家約面交時，被買家識破涉賣假鞋，被依違反商標法送辦；台北地院今依違反商標法，將他判處拘役59天，可易科罰金5萬9000元，附帶民事賠償10萬元給正版廠商，並在報紙全國版刊登判決書一天。

前年10月13日，歐定興上網代購潮鞋，與買家談妥1雙2萬7000元的價格後，相約在超商內面交，卻被眼尖的買家發現是假貨，氣得報警提告。歐定興到案後喊冤，指鞋子的來源是上游批發商，不知道真假。

歐定興代購的球鞋型號是潮流天王、美國嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）與adidas合作的聯名鞋款，在全世界引起收藏熱潮，型號是「YEEZY BOOST 350 Pirate Black」，台灣專賣店前年2月公開販售，原定價8000元，買家入手後，市場炒賣行情曾高達3萬元。

98年5月間，歐定興曾涉嫌使用萬能鑰匙，偷走停放在路邊的騎車，隔月歐定興落網承認偷車，獲檢方給予緩起訴，期限1年，須服義務勞務40小時、法治教育6小時；同年12月，他另涉偷走在夜店結識的克羅埃西亞籍女大生的筆電，99年8月被依竊盜罪判拘役30天，得易科罰金3萬元；此案也使他偷機車獲緩起訴的前案，被撤銷緩起訴，另被法院判拘役30天，得易科罰金3萬元。