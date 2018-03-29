噁心！要求女子半裸診療 物理治療師趁機揉胸

2018-03-29 14:35

〔記者黃捷／台北報導〕北市一間物理治療所陳姓院長，去年4月間對女子小妡（化名）進行運動學教診療時，藉口為了更完整了解體態，竟要求小妡脫到只剩一條內褲，甚至從後抱住，以手柔貼小妡胸部乳頭。士林地方法院認定陳男利用醫療機會猥褻，但因雙方以30萬元和解，法官僅輕判4月，並予以緩刑2年。

小妡因肩部受傷、手部疼痛，去年4月間前往陳男的物理治療所求診，陳男依照慣例，先請小妡換上短褲，依照指示做伸展、復健運動，陳男並在一旁持手機攝影，記錄小妡的身體狀況。

陳男疑發現小妡姿色姣好，起了色心，向小妡表示衣服穿著難以觀察體態，要求她脫下上衣、短褲。陳男見小妡如此順從，食髓知味，竟更進一步要求脫下運動內衣，小妡雖覺得奇怪，但為了治療還是照辦，全身只穿著內褲繼續做伸展動作。

陳男在旁看著半裸的小妡忍受不了，趁小妡轉過身時，突然從後方抱住，手更放置在小妡胸部搓揉，甚至還揉捏乳頭，小妡當下嚇得不知所措，回到家後更把此事寫抒發在日記中，但仍無法釋懷，1個多禮拜後決定報警提告。

陳男到案後承認犯行，並同意以30萬元與小妡和解，日前已付款完畢，士林地院認為他沒有前科、深具悔意，小妡也當庭同意給予緩刑機會，遂依利用醫療機會猥褻罪判刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。