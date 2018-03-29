「竹塹消防」19年 打火弟兄救災演習成吸睛封面

新竹市消防局年度刊物「竹塹消防」十九週年出刊，今年封面採用打火弟兄在訓練基地的救災演習照，設計感十足。（消防局提供）

2018-03-29 14:32

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局年度刊物「竹塹消防」19週年出刊，今年封面採用打火弟兄在訓練基地的救災演習照，設計感十足，宛如電影海報，十分吸睛，內容更紀載107年發生的1萬7千多件緊急救護勤務，也特別專訪第一線的打火弟兄，讓民眾更加了解消防工作。

消防局長李世恭表示，今年出版的19年刊是一本以人物為主，可「輕鬆閱讀」並將消防安全概念融入日常中的生活誌，以簡潔的構圖及乾淨的排版為主軸，並特意安排跨頁照片，加上一些小插畫，讓整份刊物更清晰明亮。

李世恭說，19年刊今年採用富有手感的美術紙張，讓民眾閱讀起來多了份人文氣息，且不使用經濟尺寸，刻意將版型調整的較為瘦長，增加攤開閱讀時的方便性。今年封面採用消防教育訓練基地拍攝的救災演習照，以強烈的明暗對比創造出視覺張力，讓民眾感受到火場的緊張，也讓讀者看到竹市消防員平時扎實訓練的一面，想閱讀的民眾可至消防局臉書觀看。

另外，市長林智堅也在年刊中現身，他說，上任後積極向中央爭取經費1百37萬，配合市府編列款87萬，持續更新消防弟兄防護裝備，添購各式救災器材及震災專用裝備，而消防人力編制也從原來的262人增至306人，另外再整合民間應援團隊資源，共同守護市民、建構安居家園。