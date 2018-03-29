12歲表弟摔死貓 他竟動私刑爆打還「傷口抹鹽」

2018-03-29 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在《Dcard》發文，以「小屁孩就要用*愛*來教育」為題，PO文分享「教育」表弟的經過，雖然他表弟虐貓在先，但原PO的行為幾近私刑，遭指有涉法之虞，立即在網路上引發熱議。

網友在《Dcard》PO文指出，12歲的表弟半月前因心情不好，竟把他們一起收養的貓咪從3樓扔下活活摔死，表弟犯下惡行後並無悔意，僅將貓屍草草掩埋。網友表示，自己在聽聞此事後，「便拿了把曬衣桿子，直接把這小鬼從後院打到前門跪著再繼續踹」。

網友說，當時問表弟知不知道錯在哪裡，後者一邊哭一邊頂嘴說「明明沒做錯什麼，為什麼要被打」，氣得他逼表弟用手把貓屍挖出來捧著，然後跪在神明廳，「跪到神明原諒他，擲筊給聖筊才准起來」。

網友續稱，表弟在捧貓罰跪的期間，因手痠乏力不慎將貓屍摔下來2次，「我就拿鹽巴，把表弟身上的傷口抹一遍，跟他挑明了，掉一次我抹一遍」，「最後他是跟貓一直磕頭哭著說對不起我才准他去擲筊」。

文章發出後引發正反兩方網友熱議，部分網友支持他的做法，留言讚許說「貓咪好可憐喔，是我我也會把他打個半死不活」、「很會教育喔」，但也有網友理性分析，認為原PO對小孩並無管教權，所採用舉動很明顯只是單方面的施暴，根本就算不上管教，而私刑的部分已涉犯傷害及強制等罪，應通報社會局關切。