沒太太「給我那個一下」惡男性侵70歲阿婆被重判

2018-03-29 14:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣年約50歲已離婚的卓姓男子，2016年潛入喪偶的70歲老嫗住處，脫光衣服企圖性侵害，老嫗怒罵「你要幹嘛？你當我兒子都可以了」，卓男卻說「阿嬸啊，我現在就是沒太太，妳給我那個一下」，但老嫗仍激烈抵抗，卓男只好穿上衣褲逃離，法院審理時，他全盤否認犯行，但老嫗指甲與內褲卻採到卓男的基因，法官斥責卓男「實極惡劣」又無悔意，依侵入住宅強制性交未遂罪重判6年6月，可以上訴。

判決書指出，卓男離婚逾10年，2016年10月27日凌晨1時許，他發現已喪偶的老嫗住處大門未上鎖，遂脫光衣褲潛入老嫗的臥房，睡眠中的老嫗翻身，驚覺身旁有人而高喊救命，卓男迅速用手摀住老嫗口鼻，另一手壓制老嫗身體，企圖強脫老嫗衣褲，老嫗激烈反抗，兩人掉落床下，卓男仍不鬆手，還強行撫摸老嫗下體，老嫗用力踢開卓男時，認出卓男的身分，用台語怒斥「你當我兒子都可以了」，卓男回嘴「阿嬸啊，我現在就是沒太太，妳給我那個一下」，但老嫗仍抵抗，卓男自知身分已被認出又難以得逞，只好穿上衣褲離開。

彰化地院一審時，老嫗指控說，她看卓男從年幼到大，卓男年幼時，還曾跟她的兒子玩耍，卻對她有非份之舉，令她身心受創與恐懼，卓男則全盤否認犯行，彰化地院依據鑑定，老嫗指甲與內褲採集的微物證據，基因與卓男相符，不採信卓男辯詞，卓男5年內又有毒品案服刑記錄，屬於累犯，依侵入住宅強制性交未遂罪重判6年6月徒刑。

卓男上訴二審，辯稱案發前他與朋友喝得爛醉，不可能入侵老嫗住處與性侵害，老嫗是細故與他爭吵，進而誣告報復，卓男的兩名酒友也作證宣稱，案發前3人一起喝酒，卓男喝得醉醺醺，由他們載回家，酒友還替卓男把門關好。

不過，台中高分院卻認為，卓男在警察偵訊時，指自己沒有喝酒，且案發之後，警察去卓男住處找人，卓男也不在住處，與兩名酒友的證詞不符，卓男與證人之詞不足採信，據此駁回上訴，維持6年6月原判，可再上訴。