臉書瞎掰有IPHONE手機、APPLE 手錶要賣 男子被判刑

2018-03-29 14:36

〔記者黃建華／高雄報導〕男子張懷恩明知自己並無APPLE WATCH和IPHONE手機可賣，竟在臉書以假名「陳國瑋」刊登有尾牙中獎品要販賣訊息，先後騙取溫姓男子8500元、林姓男子26000元，經2名被害人報警提告，高雄地院一審依詐欺取財2罪，判處張男1年6月，可上訴。

判決指出，高職肄業的張懷恩，意圖詐財，明知自己無APPLE WATCH 可供販售，仍於民國2015年12月3 日登入FACEBOOK社群網站（臉書）以「陳國瑋」帳號，在臉書社團IPHONE NEWS 買賣團刊登以新臺幣9000 元出售「Apple Watch 42mm不鏽鋼運動錶帶」的虛偽訊息，致溫姓男子信以為真，與該「陳國瑋」帳號聯繫交易事宜，最後雙方議定以8500元成交，溫男在超商內透過網路匯款至張男的銀行帳號，但遲未收到商品，且張男斷絕聯絡，始報警處理。

張男另於2016年2月5日在臉書網站以「陳國瑋」帳號刊登要以28000元出售「I phone 6s plus 64g 玫瑰金 全新」手機的虛偽訊息，再騙得林姓男子同意以26000元面交。雙方在高雄市苓雅區中正二路與和平一路口附近會面後，張男佯稱為陳國瑋之弟，手機為陳國瑋同事尾牙中獎之物品，需前往陳的同事住處拿取，張帶林男前往一處公寓前佯稱要上樓拿手機，林男不疑有他，遂交付26000元予張男，詎張男 上樓後即逃逸，林男後來上樓後遍尋不著，張男亦拒接電話，林男發覺受騙而報警處理，始循線查獲上情。

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