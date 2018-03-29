工程公司老闆遇伏 屁股遇刺送醫

2018-03-29 13:51

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區今天中午發生一起男子遭刺傷案，一名薛姓工程公司老闆從咖啡廳出來時，遭2男伏擊持利刃刺屁股3刀，目前傷者意識清醒，送萬芳醫院救治中，轄區警方正調查事件原因。

警方調查，行兇的2年輕男子，一大早就在附近出沒等候，目前警方正了解傷者是否跟他人有恩怨。

警、消單位是在中午12:10獲報，北市溫州街74巷5弄1號，1名年約40歲男子，大腿遭刺傷，屁股3處及手掌1處傷口，随即緊急將他送醫，目前大安分局正調閲監視器與訪查了解中。